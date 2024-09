Besonders schlecht abgeschnitten haben die Rastplätze Frechen Süd an der A4 und Münsterland West an der A1 . Sie bekommen vom ADAC die Note "mangelhaft" . Die Raststätte im Münsterland ist demnach sogar die zweitschlechteste getestete Raststätte bundesweit.

Halber Liter Wasser für 3,89 Euro

Dort und auf dem Frechener Rastplatz sind die Preise vergleichsweise hoch. So ist in Frechen zum Beispiel der halbe Liter Wasser, verglichen mit den 39 anderen getesteten Raststätten, mit 3,89 Euro, am teuersten. "Ein gewisser Aufschlag für den 24-Stunden-Service ist okay, sofern es ihn überhaupt gibt, aber eine kleine Flasche Wasser für bis zu 3,89 Euro ist Abzocke" , sagt Roman Suthold vom ADAC .

Außerdem stünden dort andere Preise an der Theke als auf der Speisekarte im Aushang. Das sei auch auf der getesteten Anlage Ville West so gewesen.

Toiletten werden sauberer

Die Toiletten hingegen seien sauberer geworden. Die Raststätten Haarstrang Süd, Ville West, Gütersloh Süd und Frechen Süd bekamen gute bis sehr gute Noten. Nur die Toiletten im Münsterland waren lediglich akzeptabel.

Bei der Außenanlage ist Frechen Süd das Schlusslicht: Menschen mit Behinderung kommen hier nicht einmal ohne Hilfe zum Haupteingang. Einen Kinderspielplatz gibt es auch nicht.

Keine Ladesäulen auf Am Haarstrang Süd

Der ADAC hat auch in seine Wertung einfließen lassen, wie gut E-Auto-Fahrer ihren Pkw an den getesteten Rastplätzen laden können. Hier fällt Am Haarstrang Süd an der A44 negativ auf: Denn die Anlage gehört zu den dreien bundesweit, an denen es keine Ladesäulen gibt.

Unsere Quelle:

ADAC