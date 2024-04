Girls’ und Boys’ Day: Weniger Unterschiede in Frauen- und Männerberufen • Zum Girls’ und Boys’ Day können Jugendliche in NRW heute wieder in Tausende Angebote klassischer Frauen- oder Männerberufe reinschnuppern. In NRW gibt es ein großes Angebot, weit mehr als 4000 Institutionen, Unternehmen und Verbände machen mit. Die Geschlechterunterschiede in einseitig dominierten Berufsfeldern gehen langsam zurück. Der jährliche Girls’ und Boys’ Day soll die alten Muster aufbrechen und Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit geben, sich in klassischen Berufen des anderen Geschlechts umzuschauen.

16-Jähriger soll Anschlag auf Olympische Spiele geplant haben • In Frankreich ermittelt die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft gegen einen 16-Jährigen, der einen Anschlag auf eine Wettkampfstätte der Olympischen Spiele geplant haben soll. Wie gestern Abend bekannt wurde, soll der junge Mann, der im Verdacht steht, ein Anhänger des sogenannten Islamischen Staates (IS) zu sein, bereits am Montag vorläufig festgenommen worden sein.

Faeser will mehr gegen Gewalt gegen Frauen unternehmen • Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) will Gewalttaten gegen Frauen wirksamer bekämpfen. Faeser sagte, der Staat müsse bei Körperverletzung und Tötungsdelikten innerhalb von Beziehungen härter durchgreifen. Sie fordert, dass es in den Polizeiwachen speziell geschulte Beamtinnen geben müsse, die für verletzte Frauen rund um die Uhr ansprechbar seien.