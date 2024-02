Mobbing-Vorwürfe gegen UPS am Flughafen Köln-Bonn

Zum Warnstreik hatte Verdi aufgerufen wegen der laufenden Tarifverhandlungen. Damals hätten Mitarbeiter des Unternehmens Listen geführt, wer sich aktiv beteiligt hat. Diese Mitarbeiter würden seitdem in andere Schichten versetzt. Ihnen würden lukrative Sonntagsschichten gestrichen oder sie würden auf andere Arbeitsplätze verschoben, behauptet Verdi . Das alles kurzfristig und ohne dass auf die persönlichen Belange eingegangen werde.

Mitarbeiter erzählen nur anonym

Dem WDR berichten Mitarbeiter davon anonym. " Die Versetzungen gehen ins Geld ", erzählt ein Betroffener, der nicht erkannt werden möchte. Bis zu 600 Euro weniger habe er dadurch verdient.

"Man hat einfach ein schlechtes Gefühl, mittlerweile zur Arbeit zu gehen, weil man nicht weiß, was passiert als Nächstes mit einem."

Mitarbeiter, die die Vorwürfe erheben, wollen anonym bleiben.

Ein anderer Mitarbeiter erklärt, er fühle sich "definitiv wütend und auch ja so hilflos, einfach, weil man auch keinen richtigen Ansprechpartner hat, der einem helfen kann im Betrieb selber."

Bei UPS am Flughafen Köln-Bonn arbeiten bis zu 1.800 Mitarbeiter jede Nacht. Viele davon sind Verdi -Mitglieder. Viele aber auch nicht. Sie haben andere Listen bei der Betriebsratswahl gewählt. Einer dieser Betriebsräte macht in einem Facebook-Post klar, was er vom Warnstreik hält: "Wer sich da aufgehoben und vertreten fühlt, ist hier bei mir fehl am Platz."

UPS weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage weist UPS dem WDR gegenüber die Vorwürfe schriftlich zurück:

"Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter, sich an legalen Streikmaßnahmen, einschließlich Warnstreiks, zu beteiligen. Rotationen in Schichten und Arbeitsbereichen sind aufgrund sich ändernder Paketvolumina und anderer Anforderungen durchaus üblich." schriftliche Stellungnahme von UPS

Der Betriebsrat hat eine WDR-Anfrage bisher nicht beantwortet. Verdi -Gewerkschaftssekretär Stephan Somberg ist sicher, dass die Vorwürfe berechtigt sind: "Das wir mittlerweile nachweisen können, das es planvoll passiert ist. Dass es nicht nur einmal passiert ist. Das viele Gängeleien und Schikanierereien passieren. Das können wir jetzt, glaube ich, so behaupten und das habe ich so in dieser Qualität noch nicht erlebt."

