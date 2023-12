Im Rest des Landes ist die Situation deutlich entspannter. Sollte sie sich verschärfen, gibt es heute eine zusätzliche Herausforderung: Im Rahmen der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst sind auch die Beschäftigen des Landesbetriebs Straßen.NRW aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Damit dürfte es zu Ausfällen und Verzögerungen bei den Räumdiensten kommen. Vor dem Landtag soll es eine große Demonstration geben.

Nachrichten aus NRW

Prozess nach Leichenfund in Gully • Eine Leiche steckte kopfüber in einem Kanalschacht: Im März dieses Jahres sorgt dieser Fund an der Stadtgrenze zu Köln für Schlagzeilen. Ein Jugendlicher machte die grausige Entdeckung und alarmierte die Polizei. Heute steht ein 40-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht.

DFB-Pokal und Nations League • Heute werden die ersten Achtelfinal-Partien im DFB -Pokalwettbewerb ausgetragen. Aus NRW-Sicht ist vor allem das Bundesliga-Duell Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg interessant. Außerdem muss Zweitligist Fortuna Düsseldorf beim FC Magdeburg ran (18 Uhr). Auch die deutschen Fußballerinnen spielen heute: Sie treffen in der Nations League auf Wales.

Ermittlungen gegen zwei Kölner Fußballer • Nach einem tödlichen Autounfall auf der A 555 bei Wesseling in der Nacht zum Samstag ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen zwei Nachwuchsspieler des 1. FC Köln. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der Teilnahme an einem verbotenen Rennen.

Mehr Schlagzeilen

CO2 -Ausstoß auf Rekordhoch • Weltweit werden durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas in diesem Jahr voraussichtlich fast 37 Milliarden Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt - das wäre ein Höchstwert, schreiben mehr als 120 internationale Wissenschaftler in einem neuen Bericht. Demnach liegt der CO2-Zuwachs in Indien bei rund acht Prozent, in China bei vier Prozent. In der EU seien die Emissionen dagegen um mehr als sieben Prozent gesunken, in den USA um drei Prozent.

Eine Studie zum Haare raufen

PISA-Studie erscheint • Die OECD stellt heute um 11 Uhr die neue PISA -Studie vor. Es ist die erste seit der Corona-Pandemie. Abgefragt wurden wie immer Lesen, Naturwissenschaften und Mathe. Besonderer Fokus dieses Mal lag auf Mathe. Seit dem "PISA-Schock", den die erste Studie im Jahr 2000 in Deutschland ausgelöst hat, hatten sich die Ergebnisse in Deutschland zunächst verbessert - seit 2016 ging es aber wieder bergab.

Tag des Ehrenamts • Der heutige Internationale Tag des Ehrenamtes ehrt und fördert ehrenamtliches Engagements. Der Tag wurde von den Vereinten Nationen 1986 eingeführt. Etwa 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich für das Gemeinwohl, ohne Bezahlung.