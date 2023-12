Gewerkschafts-Großdemo in Düsseldorf

Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde für die Länderbeschäftigten im öffentlichen Dienst am Donnerstag will ein Gewerkschaftsbündnis in NRW ihren Forderungen am Dienstag Nachdruck verleihen. An dem landesweiten Warnstreik wollen den Angaben zufolge etwa Landesbeschäftigte von Unikliniken, Hochschulen, der Justiz oder der Landesverwaltung teilnehmen.

Zu einer Großdemonstration durch Düsseldorf und vor dem Landtag erwartet das Bündnis aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Gewerkschaft der Polizei, Verdi und dem Deutschen Beamtenbund nach eigenen Angaben mindestens 5.000 Teilnehmer.

Zwei Wochen Warnstreiks in NRW

Die Gewerkschaften fordern für die insgesamt rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeberseite hat das als viel zu hoch und nicht finanzierbar abgelehnt und bislang kein Angebot vorgelegt.

Verdi und die GEW hatten deshalb vor zwei Wochen Warnstreikaktionen in insgesamt 15 NRW -Städten gestartet, an denen sich jeweils Hunderte angestellte Mitarbeiter von Schulen, Hochschulen und Unikliniken beteiligten.

Kritik: Überlastung und prekäre Bezahlung

Ayla Celik

Die GEW -Landesvorsitzende Ayla Celik kritisiert den seit langem bestehenden Personalmangel bei den Lehrkräften: " Viele Kollegen gehen deshalb über ihre Belastungsgrenzen, und erfahren viel zu wenig Wertschätzung. Es wird nur ein System des Mangels verwaltet. "

Während sich die Gewerkschaften bei den Lehrkräften vor allem personelle Entlastung wünschen, geht es bei den Angestellten an Hochschulen und Unikliniken um die Bezahlung. Gerade junge Wissenschaftler müssten sich oft von einem befristeten Vertrag zum nächsten zittern. Studentische Hilfskräfte fallen bisher unter gar keinen Tarifvertrag und würden nur knapp über dem Mindestlohn bezahlt.

Nächste Verhandlungsrunde am Donnerstag

Warnstreikaktion in Münster

Zur Großdemonstration vor dem Düsseldorfer Landtag wird am Dienstagmittag unter anderem auch der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Wernecke erwartet. Am Donnerstag sollen die Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und den Gewerkschaften in Potsdam fortgesetzt werden.

