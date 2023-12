Bizarrer Leichenfund in Gully - Prozess startet in Köln

Die Turnschuhe des Toten sollen aus dem Schacht herausgeragt haben. Diese Beobachtung eines Passanten brachte die Ermittlungen in Gang. Der Fundort liegt an einer Landstraße im Bereich des Rhein-Sieg Kreises, in Niederkassel. Die Ermittler, die den Fall bearbeiten, geben als eigentlichen Tatort eine Wohnung auf Kölner Stadtgebiet an. Im Dachgeschoss eines Hauses in Porz-Langel nehmen Ermittler einen 40-Jährigen fest.

Angeklagter wollte Leiche in Kanal verstecken

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte beim späteren Opfer zur Untermiete wohnte. Bei einem Streit soll der Angeklagte den Mann durch Schläge, Tritte und zuletzt auch Messerstiche ums Leben gebracht haben. Was danach geschah, werden die Ermittler so noch nicht oft erlebt haben. Der Mann soll die Leiche nachts aus der Wohnung gebracht, mehrere hundert Meter weit mit einer Schubkarre an eine Landstraße transportiert und in den Schacht gesteckt haben. Offenbar damit die Leiche nicht gefunden wird, hat der Mann laut Anklage noch grauen Split auf den Körper geschüttet.

Schuldfähigkeit des Angeklagten wird geprüft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen Totschlag vor. Es geht in dem Prozess aber auch um die Frage, ob der Mann zur Tatzeit schuldfähig war. Deshalb ist auch eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus denkbar. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage geplant.

Quelle:

Landgericht Köln

