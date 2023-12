Freiwilliges Engagement: "Das Ehrenamt braucht mehr Beachtung"

Schon als Jugendlicher war Dominik Pinsdorf ehrenamtlich tätig und half in einem Tierheim aus. Inzwischen ist er schon mehreren Ehrenämtern nachgegangen und engagiert sich weiterhin neben seinem Vollzeitjob. " In meinem Elternhaus wurde immer gezeigt, dass man sich einsetzen soll, wenn man etwas bewegen möchte ", erinnert sich der 30-Jährige. Daran hält er sich bis heute.

Dominik Pinsdorf

So hat Pinsdorf zahlreiche Projekte für junge Menschen initiiert und während der Coronazeit in seiner Heimatstadt Bornheim das "Seniorentelefon mit Herz" gegründet, das ältere Menschen vor Vereinsamung schützen sollte. Am Montag wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet - zusammen mit 18 anderen Bürgerinnen und Bürgern zum Tag des Ehrenamtes am Dienstag.