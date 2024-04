Übrigens hat heute vor fünf Jahren Präsident Selenskij die Stichwahl in der Ukraine gewonnen und wurde dann zum Präsidenten gewählt. Eigentlich sollten Ende März dieses Jahres erneut Präsidentenwahlen in der Ukraine stattfinden, aber das Parlament hat sie wegen des geltenden Kriegsrechtes nicht angesetzt.

Nachrichten aus NRW

Glatteis-Unfälle auf der Autobahn • In der Nacht sind bis in tiefere Lagen in NRW Schnee und Schneeregen gefallen. Auf glatten Straßen haben sich mehrere Unfälle ereignet - etwa auf der A1 bei Gevelsberg. Die Autobahn ist in Richtung Dortmund aktuell noch gesperrt. Auch die A553 Richtung Brühl musste nach einem Unfall gesperrt werden.

Katholische Jugend beendet 72-Stunden-Aktion • Heute geht die 72-Stunden-Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend zu Ende. Etwa 145.000 Teilnehmende haben sich in ganz Deutschland an sozialen, politischen und ökologischen Projekten beteiligt - von Hilfen für Obdachlose bis zum Bau eines Insektenhotels. Kinder und Jugendliche legen sich für andere ins Zeug, um " die Welt ein Stückchen besser zu machen ", so der Jugendbund mit Sitz in Düsseldorf.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW • Vom Rheinland bis nach Ostwestfalen, vom Münster- bis ins Siegerland: Heute öffnen mehr als 16 Städte und Gemeinden zum verkaufsoffenen Sonntag - in der Regel von 13 bis 18 Uhr. Darunter sind große Städte wie Dortmund, Bielefeld und Oberhausen und auch kleine wie Brilon, Freudenberg oder Korschenbroich.

Demo gegen Castor-Transport in Ahaus • Das Forschungszentrum Jülich will seinen Atommüll schnellstmöglich nach Ahaus schaffen - mit 152 Castor-Transporten. Dagegen regt sich Widerstand, auch wenn die Transporte bislang noch nicht offiziell genehmigt sind. Die Bürgerinitiative " Kein Atommüll in Ahaus " ruft deshalb heute zu einer Protestkundgebung auf.

Weitere Themen

US-Ultimatum an China: TikTok soll verkauft werden

Neues Ultimatum an TikTok in den USA • Das US-Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, dass TikTok aus China unter US-Kontrolle gebracht werden soll. Ansonsten droht Tiktok eine Verbannung aus amerikanischen App Stores. Der neue Gesetz-Entwurf sieht eine Frist von neun Monaten für den Verkauf vor. Das Ultimatum läuft erst nach der Präsidentenwahl im November aus. US-Präsident Biden ist für das TikTok-Gesetz, sein Herausforderer Trump ist dagegen.

Eröffnungsfeier der Hannover Messe • In Hannover wird heute Abend die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet, im vorigen Jahr kamen 130.000 Besucher. Zur Eröffnung werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Hannover erwartet. Während der Feier wird auch bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Hermes-Award bekommt. Der Technologie- und Innovationspreis ist mit 100.000 Euro dotiert.

Strengere Vorgaben für Porno-Seiten • Drei Sex- und Pornoplattformen müssen sich künftig an strengere Regeln gegen illegale Inhalte halten. So soll die Verbreitung von illegalen Inhalten eingedämmt werden. Die Anbieter sollen verdächtige Inhalte schneller entfernen, Nutzer sollen illegale Aktivitäten einfacher melden können. Die beiden Internet-Plattformen "Pornhub" und "Stripchat" müssen ab heute viel genauer als bisher verfolgen, wer welche Inhalte bei ihnen verbreitet. Für die dritte Plattform "XVideos" gelten die neuen Regeln ab Dienstag. Die drei Plattformen werden von vielen Millionen Menschen genutzt.

Das Wetter in NRW

Teilweise Glättegefahr und Schnee - später auch sonnig • Vor allem im Bergland startet der heutige Sonntag mit einigen Schneeregen- oder Schneeschauern samt Glättegefahr. Im Laufe des Tages wird es dann aber meistens länger freundlich, zeitweise scheint auch die Sonne. Es kann weiter zu Schauern kommen, am Nachmittag nur noch vereinzelt, vornehmlich im Weserbergland, im Sauerland und in der Eifel. Dabei bleibt es ziemlich kühl mit Höchstwerten von 8 bis 12 Grad, im höheren Bergland 3 bis 7 Grad.