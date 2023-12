Zusammengestellt von Christian Wolf und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

EU nimmt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine auf • Trotz des noch immer laufenden Krieges soll die Ukraine eine Perspektive für einen Beitritt zur Europäischen Union bekommen. Gestern Abend haben die Staats- und Regierungschefs entschieden, offiziell Verhandlungen zu starten. Auch für das Nachbarland Moldau wurde das beschlossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X von einem " Sieg für die Ukraine " und " für ganz Europa ".

Lange war gerätselt worden, wie sich Ungarn bei der Abstimmung verhalten würde. Ministerpräsident Viktor Orbán hatte sich deutlich gegen einen Start von EU-Beitrittsverhandlungen ausgesprochen. Nach Angaben aus EU-Kreisen wurde die Entscheidung gestern getroffen, als Orbán nicht im Raum war. Das gesichtswahrende Vorgehen sei mit ihm abgesprochen gewesen, hieß es. Die Idee zu diesem Verfahrens-Trick soll Bundeskanzler Scholz gehabt haben.

Der Beschluss bedeutet allerdings nicht, dass die Ukraine schon bald in der EU sein wird. Befürworter verwiesen beim Gipfel darauf, dass der Start von Beitrittsverhandlungen vor allem ein symbolischer Schritt sei. Ungarns Regierungschef Orbán hat zudem in der Nacht weitere EU-Finanzhilfen für die Ukraine blockiert. Dabei handelt es sich um zusätzliche 50 Milliarden Euro.

Mehr Schlagzeilen

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder wegen Anschlagsplanung festgenommen • Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin und im niederländischen Rotterdam vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas festnehmen lassen. Sie sollen nach Waffen gesucht haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Der Zentralrat der Juden äußerte sich besorgt über mögliche Anschlagspläne auf jüdische Einrichtungen. Dies " zeigt in erschreckender Weise, wie akut die terroristische Bedrohung auch in Deutschland ist ", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster.