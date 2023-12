Agrar-Diesel bald zu teuer? Landwirte kritisieren Ampel-Haushaltspläne

Rukwied: Kürzungen bei Agrardiesel ein "No-Go"

Erst in der vergangenen Woche hatte Rukwied noch betont, dass Kürzungen beim Agrardiesel ein "No-Go" seien. Seine Mahnungen fanden offenbar kein Gehör bei den Entscheidungsträgern. " Die Bundesregierung hat offensichtlich kein Interesse an einer funktionierenden und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft in Deutschland ", so Rukwied. Eine Streichung würde Lebensmittel deutlich verteuern. In der "Rheinischen Post" kündigte er zudem Proteste an.

Die gab es in einigen Teilen von Deutschland auch bereits: In Würzburg etwa sind mehrere Bauern bei einer spontanen Demo am Donnerstagmorgen mit ihren Traktoren durch die Stadt gefahren und haben den Berufsverkehr ausgebremst. Auch vor dem Landtag in Magdeburg haben Landwirte aus Sachsen-Anhalt mit ihren Traktoren demonstriert.

Steigen die Lebensmittelpreise wieder?

In Aufruhr sind auch Verbände in NRW . Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, Hubertus Beringmeier, sagte am Donnerstag, dass Kürzungen im Bundeshaushalt nicht auf dem Rücken kleiner und mittelständischer Landwirtschaftsbetriebe ausgetragen werden dürften. Die zusätzlichen Steuerbelastungen hätten " massive Kostensteigerungen für unsere Betriebe und Preissteigerungen bei Lebensmitteln für Verbraucherinnen und Verbraucher " zur Folge.