Keine Imame mehr aus der Türkei: Meilenstein oder bleibt alles beim Alten?

Schon seit längerer Zeit wird versucht, den Einfluss der Türkei auf die Moscheen in NRW und ganz Deutschland zu reduzieren. Denn was viele nicht wissen: Im Moment ist es noch so, dass die meisten Imame, die in den Moscheen des deutsch-türkischen Islamverbandes Ditib zu den Gläubigen sprechen, direkt aus der Türkei entsandt sind. Es handelt sich um türkische Staatsbeamte, die der Religionsbehörde Diyanet unterstehen und Weisungen aus Ankara folgen. Der türkische Staat unter Präsident Recep Tayyip Erdogan verfügt also über einen direkten Draht in die Moscheen hierzulande.

Ali Erbas ist Präsident der Religionsbehörde Diyanet

Kritik daran gibt es schon lange. Zuletzt war diese wieder größer geworden. Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte Diyanet-Chef Ali Erbas Israel als " rostigen Dolch im Herzen der islamischen Welt " bezeichnet. Solche Aussagen sind umso schwerwiegender, wenn man bedenkt, dass Erbas‘ Behörde bestimmt, was deutschen Muslime in den Ditib-Moscheen gepredigt wird.

Vereinbarung soll Entsendung beenden

In Zukunft könnte sich aber etwas ändern. Das Bundesinnenministerium hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Entsendung türkischer Imame nach Deutschland schrittweise beendet werden soll. Dafür gebe es eine entsprechende Vereinbarung mit Diyanet und Ditib.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Ziel sei es, dass künftig ausschließlich in Deutschland ausgebildete und Deutsch sprechende islamische Geistliche in deutschen Moscheegemeinden tätig sind. Dafür sollen die Ausbildungskapazitäten hierzulande erhöht und eine Entsendung ausländischer Imame parallel zur Zahl der Absolventen schrittweise beendet werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) sagte, künftig sollen pro Jahr 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden, die die aus der Türkei entsandten Imame ablösen. Sie sprach von einem " Meilenstein für die Integration und die Teilhabe muslimischer Gemeinden in Deutschland ".

Ditib wird wichtiger

Logo der Ditib

Wann genau die Ablösung der Imame startet und wann sie endgültig vollzogen sein wird, blieb am Donnerstag unklar. Auf jeden Fall wird das Vorhaben Jahre dauern. Fest steht nur, dass schon im nächsten Jahr die Fachaufsicht über die noch entsandten Diyanet-Imame auf die Ditib übergehen soll. Der Türkei-nahe Verband aus Köln unterhält die meisten Moscheegemeinden in Deutschland. Die Ditib übernimmt also die Verantwortung für das Personal.