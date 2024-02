Zusammengestellt von Katja Goebel und Philipp Brandstädter aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Zwei Jahre nach Kriegsbeginn: Solidarität mit der Ukraine • Tausende Menschen sind am Samstag bundesweit zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die Straße gegangen, auch in NRW. Allein in Köln kamen laut Veranstalter rund 6.000 Menschen zusammen. NRW-Europaminister Nathanael Liminski sagte in einer Rede, das russische Regime kämpfe nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die Prinzipien, die Europa ausmachten. " Deshalb kämpfen die Menschen in der Ukraine auch für uns ", erklärte der CDU-Politiker.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und hat in Odessa an einem stillen Gedenken für die Opfer des Krieges teilgenommen – während ihres Besuchs wurde später auch Luftalarm ausgelöst und sie musste in einen Schutzraum. Bei ihrem Besuch hat sie der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt.

Auch in Russland gab es Gedenken an den Angriff auf die Ukraine, verbunden mit Gedenken an den verstorbenen Alexej Nawalny: Menschen legten dazu in mehreren russischen Städten Blumen nieder. Ein eher stiller Protest, dennoch kam es zu Festnahmen.