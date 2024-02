Vincentz als AfD-Chef im Amt bestätigt

Selbst Björn Höcke in Thüringen hatte das beunruhigt. Die Identifikationsfigur des rechtsextremen Lagers in der Partei warnte vor einer Spaltung der Partei. Doch für einen Sturz des Parteichefs Martin Vincentz reichte es nicht.

Abstimmung auf dem AfD-Parteitag in Marl

Was sich auch früh abzeichnete. Unterstützer eines Antrags, sich mit der JA zu solidarisieren suchten den geordneten Rückzug. Ihr Antrag hätte den Parteitag auf den Kopf stellen können, wenn man ihn vor der Wahl eines neuen Vorstandes beraten hätte. Aber die Initiatoren zogen nach und nach zurück, offensiv ihren Antrag zu bewerben. Am Ende rutschte er an das Ende der Tagesordnung, was eine Beratung alleine aus Zeitgründen unwahrscheinlich macht.

Deutliche Mehrheitsverhältnisse im Saal

Als dann noch der ehemalige Höcke-Unterstützer und heutige Schatzmeister der Landes-AfD, Christian Blex, bei der Zusammenarbeit mit Martin Vincentz von einer " zwischenmenschlich guten Zeit " sprach, war klar, dass die Mehrheitsverhältnisse im Saal deutlich zugunsten der amtierenden Parteiführung ausfallen.

Entsprechend wenig überraschend war dann Vincentz' Wiederwahl. Ein für AfD-Verhältnisse gutes Ergebnis von 78 Prozent dert Delegiertenstimmen bestätigten ihn im Amt - der 37-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. In seiner Rede sagte Vincentz, dass auch die Angriffe von innen ihn zwar vor Herausforderungen stelle, er aber weiter machen wolle.

Der wiedergewählte AfD-Chef in NRW Martin Vincentz

Er möchte nicht, dass " schon im Kindergarten eine Dragqueen seine beiden Töchter heimsucht ", sagte er. Auch dass sie später auf einen Schulhof spielen könnten, ohne dass sie von einer Scharia-Polizei drangsaliert würden. Sie sollten auch später nicht an Universitäten studieren, wo sie " stumpf einer Mehrheitsmeinung hinterherlaufen " müssten, sagte er unter großem Applaus der mehr als 600 anwesenden Delegierten. Vor zwei Jahren, bei seiner ersten Wahl, bekam er knapp über 60 Prozent, hatte aber einen Gegenkandidaten.

Die Wahl könnte der Auftakt zu einer neuen Richtungsdebatte in der AfD werden. Vincentz werden bundespolitsiche Ambitionen nachgesagt. Er gilt auch als möglicher Gegenspieler zu Björn Höcke, dessen Einfluss er in der Partei zurückdrängen will.