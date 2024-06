Zusammengestellt von Sabine Schmitt und Philipp Brandstädter aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

TV-Duell in den USA - Entsetzen über Biden • 90 Minuten, keine Zuschauer, zwei Moderatoren. Das waren die Rahmenbedingungen für den ersten Showdown im US-Wahlkampf: In der Nacht zum Freitag traten US-Präsident Joe Biden und sein Amtsvorgänger in einer ersten TV-Debatte auf CNN gegeneinander an. US-Kommentatoren zeigten sich in ersten Reaktionen entsetzt über die Leistung von Biden: Immer wieder habe er Probleme gehabt, Sätze konzentriert zu Ende zu bringen.

Ein Tiefpunkt des Duells war eine Diskussion von Biden und Trump darüber, wer besser Golf spielt. An einer anderen Stelle stritten sie darüber, wer von beiden der schlechteste Präsident aller Zeiten sei. Biden versuchte immer wieder Lügen von Trump herauszustellen, konnte aber insgesamt nicht überzeugen. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020 im vergangenen Wahlkampf. Die Wahl findet Anfang November statt.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach der tödlichen Prügelattacke in Bad Oeynhausen • Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen haben Politiker Konsequenzen für den 18-jährigen Syrer und mutmaßlichen Haupttäter gefordert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigte sich am Donnerstag betroffen von dem gewaltsamen Tod des jungen Mannes. " So sein Kind zu verlieren, seinen Bruder zu verlieren, das ist fast nicht auszuhalten" , sagte Wüst vor Journalisten in Gelsenkirchen. " Dieser Täter muss einer gerechten Strafe zugeführt werden. "

Heftige Unwetter haben Straßen wie hier in Detmold überflutet

Unwetter in Ostwestfalen • Gestern gab es teils heftige Unwetter, vor allem in Ostwestfalen. In Detmold im Kreis Lippe kamen nach Stadtangaben binnen kurzer Zeit bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter runter. Zum Vergleich: In NRW hatte es im kompletten Monat April durchschnittlich 91 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben - und das war rund 50 Prozent mehr Niederschlag als in Durchschnittsjahren. Menschen kamen bei dem Unwetter nicht zu Schaden. Die Feuerwehr in Detmold rückte nach eigenen Angaben 150 Mal aus. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt, unter anderem konnten Fernzüge zwischenzeitlich nicht in Münster halten.

Proteste vor dem AfD-Bundesparteitag in Essen • Auch wenn der Bundesparteitag der AfD erst morgen in der Essener Grugahalle beginnt, sind schon heute Demonstrationen geplant. "Gemeinsam Laut" organisiert ab 19 Uhr eine sogenannte Rave-Demo. Mit Musik-Trucks wollen die Demonstrierenden vom Essener Hauptbahnhof zur Grugahalle ziehen. Die Stadt Essen hatte im Vorfeld noch versucht, den AfD-Bundesparteitag zu verhindern, war jedoch vor Gericht gescheitert.

Präsidentschaftswahl im Iran • Nach dem Tod von Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz, wählt der Iran heute einen neuen Präsidenten. Der Wächterrat hat sechs Bewerber für die Wahl zugelassen, darunter fünf aus dem ultra-konservativen Lager. Ein weiterer Kandidat wird dem Reformerlager zugerechnet. Nicht nur aufgrund der Vorauswahl sprechen Kritiker von keiner echten Wahl. Spannend dürfte vor allem die Wahlbeteiligung sein. Bei der Parlamentswahl im März lag sie bei einem Rekordtief von nur etwa 40 Prozent. Erste Ergebnisse werden für Samstagnachmittag erwartet.

EU-Gipfel - zweiter und letzter Tag • Ursula von der Leyen wurde beim EU-Gipfel in Brüssel für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin nominiert. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten geeinigt. Die liberale estnische Kaja Kallas soll neue EU-Außenbeauftragte werden, der frühere portugiesische Regierungschef António Costa von den Sozialdemokraten den Posten des Ratspräsidenten übernehmen. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen auch heute zusammen, um die politische Agenda der Union festzulegen.

Urteil im Prozess gegen Jungen mit Anschlagsplänen auf Leverkusener Weihnachtsmarkt • Ein 15-Jähriger soll im vorigen Jahr einen konkreten Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen geplant haben. Das teilte damals die Generalbundesanwaltschaft mit. Konkret gab es den Verdacht, dass der Jugendliche zusammen mit einem Komplizen einen Kleintransporter, gefüllt mit Gasflaschen, zur Explosion bringen wollte. Heute wird um 10 Uhr das Urteil vor dem Landgericht Köln gegen den Jungen erwartet.

Aus diesem Lagezentrum steuert die Polizei die Sicherheitslage bei der Fußball-EM.

Scholz und Reul besuchen das EM-Polizei-Zentrum in Neuss • Während der Fußball-EM laufen in Neuss die Fäden für die Polizei-Arbeit zusammen. Dort ist das Polizei-Lagezentrum. Das wollen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und NRW-Innenminister Herbert Reul heute um 12 Uhr bei einem Rundgang angucken. Im Zentrum arbeiten etwa 300 Menschen, darunter Polizisten aus Bund, Ländern sowie den Gastländern. Laut Innenministerium haben sie zum Beispiel mitgeholfen, rund um die Fanrandale zwischen serbischen und englischen Fußballfans in Gelsenkirchen zu ermitteln: So konnten zwei Krawallmacher aus Serbien beim nächsten Spiel ihrer Mannschaft wiedererkannt und festgenommen werden.

Amtsantritt der neuen Regierung in den Niederlanden • Mehr als sieben Monate nach der Wahl kommt die neue Regierung in den Niederlanden heute zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Am 2. Juli soll sie dann vom König als Staatsoberhaupt vereidigt werden. Erstmals steht der rechtsradikale Populist Geert Wilders in der Regierungsverantwortung - gemeinsam mit drei rechten Partnern.