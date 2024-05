Rechte Koalition in den Niederlanden: Was kommt da auf uns zu?

"Die Sonne wird wieder scheinen in den Niederlanden" , versprach Geert Wilders am Donnerstag bei der Vorstellung einer Koalitionsvereinbarung der neuen rechten Regierung der Niederlande. Noch ist sie nicht im Amt. Noch sind die Posten nicht vergeben. Aber ihre Pläne dürften schon jetzt so manche verunsichern - insbesondere bei den direkten Nachbarn in NRW . Wie berechtigt sind die Sorgen? Fragen und Antworten.

Welche Folgen könnte die neue Asylpolitik für Deutschland haben?

Man plane " die strengste Asyl-Zulassungsregelung und das umfassendste Migrations-Kontrollpaket aller Zeiten ", heißt es in der Koalitionsvereinbarung.

"Menschen in Afrika und im Nahen Osten werden sich überlegen, ob sie nicht anderswo vielleicht besser aufgehoben sind." Geert Wilders, niederländischer Politiker

" Nach dieser Ankündigung werden sich viele Menschen, denen in den Niederlanden die Abschiebung droht, jetzt auf den Weg nach Deutschland machen ", sagt der Vorsitzende der DPolG -Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, dem WDR. Hier würden sie dann einen neuen Asylantrag stellen. Deshalb sollte man die Präsenz der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze in NRW und Niedersachsen " dringend verstärken ", meint er.

"Das muss er erst mal in Brüssel durchsetzen." Politologe Emanuel Richter über Wilders Zuwanderungspläne

Emanuel Richter, Politikwissenschaftler

Natürlich gebe es in Deutschland Sorgen, dass mit einer deutlich verschärften Asyl- und Zuwanderungspolitik in den Niederlanden Flüchtlinge von dort hierher kommen könnten, sagt auch Politikwissenschaftler Emanuel Richter, der unter anderem zu Europäischer Integration forscht. Im Interview mit dem WDR schränkt er allerdings ein: Das müssten Wilders und seine Koalitionäre " erst mal in Brüssel durchsetzen ".

Wilders sieht das ein wenig anders: Allein die Ankündigung der Maßnahmen werde viele Menschen davon abhalten, in die Niederlande zu kommen, sagte er.

Werden die Niederlande aus der EU-Migrationspolitik aussteigen?