Auch Steinmeier für Kontrollen an EU-Außengrenze • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich im Interview mit den Tagesthemen zum Tag der Deutschen Einheit für eine klare Begrenzung der Flüchtlingszahlen in Deutschland ausgesprochen. " Wir brauchen eine Begrenzung der Zahlen, das ist keine Frage ", sagte Steinmeier. Diese Begrenzung sei am Ende nur zu erreichen, wenn Deutschland mit den anderen europäischen Mitgliedsstaaten Außengrenzkontrollen mache. Dazu müssten die Prüfverfahren derer, die kaum eine Chance auf Asyl hätten, an den Außengrenzen abgewickelt werden.