Die Entdeckungen der in Ungarn geborenen Forscherin Karikó und des US -Amerikaners Weissman seien entscheidend für die Entwicklung wirksamer mRNA -Impfstoffe gegen Covid-19 während der Pandemie gewesen, teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

" Mit ihren bahnbrechenden Erkenntnissen, die unser Verständnis der Wechselwirkungen zwischen mRNA und unserem Immunsystem grundlegend verändert haben, trugen die Preisträger dazu bei, dass während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit in der heutigen Zeit so schnell wie nie zuvor Impfstoffe entwickelt werden konnten ", heißt es in der Pressemitteilung des Instituts.

Konkret wurden sie für ihre Entdeckungen über die Veränderungen der Nukleobasen ausgezeichnet, die laut Nobel-Komitee die Entwicklung von wirksamen mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ermöglicht haben. Die mRNA-Technologie ebnete den Weg für die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.