Schüsse in Hagen: Tatverdächtiger weiterhin auf der Flucht • Bei Schüssen in einem Wohnhaus und einem Friseursalon in Hagen sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Die Polizei ist deswegen weiter im Einsatz und fahndet nach einem 34-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Bei einem der Verletzten handele es sich um seine Ehefrau, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe der Tat könnten im familiären Umfeld liegen.

#Stolzmonat: Rechte Kampagne gekapert • Der #Stolzmonat ist auf der Plattform "X" in den Trends. Traditionell wird im Juni der Pride Month gefeiert, in dem sich viele für die Rechte der queeren Community einsetzen. Als rechtsextreme Antwort und Gegenbewegung wurde zuletzt der "Stolzmonat" ins Leben gerufen. Wiederum als Antwort auf diese Aktion hat sich der 23-jährige Fabian Grischkat jetzt beim Deutschen Marken- und Patentamt den Namen "Stolzmonat" schützen lassen. Unter dem Namen vertreibt er beispielsweise T-Shirts mit Sprüchen wie "Queer & Proud".

Nach Messerattacke von Mannheim: "Pax Europa" will in NRW auftreten • Nach der brutalen Messerattacke in Mannheim will der islamkritische Verein "Pax Europa" weiter öffentlich auftreten. In NRW sind im Juni drei Veranstaltungen geplant. Bei dem Messerangriff hatte ein Mann am Freitagvormittag Teilnehmer einer "Pax Europa"-Kundgebung auf dem Marktplatz angegriffen und insgesamt sechs Menschen verletzt, darunter einen Polizisten. Dieser schwebt nach Behördenangaben weiter in Lebensgefahr.

Vor fünf Jahren wurde Walter Lübcke ermordet • In der Nacht zum 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident, der CDU -Politiker Walter Lübcke, auf seiner eigenen Terrasse erschossen. Für den Mord wurde der Rechtsextremist Stephan E. 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. In Kassel gibt es heute am Jahrestag eine Gedenkfeier. Sie wird vom Hessischen Rundfunk ab 10.30 Uhr im Fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de übertragen.

Abschlussgottesdienst des Katholikentags in Erfurt • Heute geht der 103. Katholikentag in Erfurt zu Ende. Den Abschlussgottesdienst hält Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Am Freitag hatten Klimaaktivisten einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf den Katholikentag gestört. Er hatte vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine gewarnt.

ARD-Story zu Geflüchteten in Kommunen in der Mediathek • Flucht, Migration, Abschiebung - für viele Bürgerinnen und Bürger sind das Reizwörter. Und die Politik steht unter Druck. Bundeskanzler Olaf Scholz machte das Thema zur Chefsache und forderte: "Wir müssen endlich in großem Stil abschieben." Fast 60 Prozent der Deutschen geben ihm in Umfragen Recht. Wie sieht es wirklich in den Kommunen aus? Die ARD -Story "Deutschland am Limit?" ist ab heute in der Mediathek abrufbar.

DAS WETTER IN NRW

Erst ungemütlich, dann Auflockerungen • Der erste Juni-Sonntag startet stark bewölkt, stellenweise neblig-trüb und besonders im Bergland fällt etwas Regen. Im Laufe des Mittags und Nachmittags lockern die Wolken zuerst am Niederrhein und im Münsterland, später auch von Ostwestfalen-Lippe über das Ruhrgebiet bis zur Kölner Bucht auf. Während sich von der Eifel bis Südwestfalen weiter viele Wolken halten, bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad, ab 500 Meter Höhe sind es 13 bis 16 Grad. Der Nordwestwind weht schwach bis mäßig und stark böig.