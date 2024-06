BVB im Champions-League-Finale: Vorfreude beim Public Viewing in Dortmund

Schon gegen 16 Uhr war der Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt gut gefüllt. Da wo am Vormittag noch die Markthändler standen, stehen jetzt tausende Fans in Schwarz und Gelb. Hier können BVB-Fans später auf einer großen Bildschirmwand das Champions-League-Finale verfolgen. Die Stadt Dortmund teilte mit, dass der Hansaplatz bereits komplett voll sei. Fans sollen auf das Public Viewing am Fredenbaumplatz ausweichen.

Fans mit hohe Erwartungen