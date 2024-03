Junge Israelis stehen vor Bildern von Menschen, die während des Supernova-Musikfestivals am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern gefangen genommen oder getötet wurden.

UN-Bericht zu Vergewaltigungen bei Hamas-Terror • Es gab bereits viele Berichte über sexualisierte Gewalt beim Terror-Angriff der Hamas auf Israel – das Ausmaß der sexualisierten Gewalt wird aber immer wieder angezweifelt. Jetzt hat ein UN-Bericht Schilderungen über Vergewaltigungen an drei Orten am 7. Oktober als glaubwürdig eingestuft, unter anderem auf dem Supernova-Musikfestival. Es gebe zudem " klare und überzeugende Informationen ", dass auch Geiseln vergewaltigt und gefoltert wurden.

Neues Rentenpaket wird vorgestellt • Um 11 Uhr wollen Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner ihre Pläne vorstellen. Bekannt ist bereits, dass die Rente künftig auch über Aktien finanziert werden soll – zum Start sind 12 Milliarden Euro Schulden dafür geplant. Sozialverbände kritisieren die Pläne als spekulativ und unzureichend.

Abtreibungsrecht hat in Frankreich Verfassungsrang • Eine garantierte "Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch" ist demnächst Teil in Frankreichs Verfassung. Die Abgeordneten beider Parlamentskammern gaben am Montagabend mit deutlicher Mehrheit grünes Licht für das Projekt. 780 Parlamentarier stimmten mit "Ja", 72 mit "Nein".

Nachrichten aus NRW

Polizei- und Feuerwehrwagen vor dem Luisenhospital

Großeinsatz an Aachener Klinik • Eine 65-jährige Frau hatte mit einer Sprengstoff-Attrappe und einer Schreckschusswaffe Angestellte bedroht. Die Polizei überwältigte die Frau am späten Abend mit Schüssen - dabei wurde sie schwer verletzt. Rund um das Krankenhaus gab es am Montagabend Straßensperrungen und Einschränkungen des Bahnverkehrs. Jetzt wollen die Ermittler die Hintergründe klären.

Literaturfestival "LitCologne" beginnt • Ein Schwerpunkt des internationalen Festivals ist in diesem Jahr das Thema Antisemitismus – heute geht es los mit der Eröffnungsveranstaltung "Wider den Judenhass" mit Michel Friedman und Robert Habeck. Das Festival will sich " eindeutig gegen Antisemitismus und Judenhass " positionieren. Auf dem Programm stehen zahlreiche Lesungen und Veranstaltungen u.a. mit Martin Suter, Gregor Gysi, Melanie Raabe, Anke Engelke und Andrea Petković.

Nach Brand im Altenheim • Vier Menschen sind in einem Seniorenheim in Bedburg-Hau gestorben. Das Feuer war am frühen Montagmorgen ausgebrochen – die Ermittler vermuten jetzt, dass ein 71-jähriger Bewohner das Feuer fahrlässig ausgelöst haben könnte. Bei dem Feuer wurden auch 21 Menschen verletzt. Die 46 unverletzten Bewohner des Heimes wurden von Seelsorgern betreut. Weil das Heim unbewohnbar ist, wurden die Menschen in anderen Einrichtungen untergebracht.