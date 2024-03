Literaturfestival lit.Cologne startet in Köln

Robert Habeck, Jussi Adler-Olsen, Luisa Neubauer, Marc-Uwe Kling, Bela B. Auf der Liste der Mitwirkenden zur diesjährigen lit.Cologne stehen Namen, mit denen fast jeder etwas anfangen kann. Doch das Erfolgsrezept des internationalen Literaturfestivals ist nicht nur die Prominenz im Programm. Es ist auch das große Einfallsreichtum in der Themensetzung.

Eine Lecture über Rapmusik, eine Gebrauchsanweisung für Nachbarschaft, und ein Date auf eine Currywurst mit Gregor Gysi und Hans-Dieter Schütt wecken die Neugierde der Gäste. Und wie schon in den Jahren zuvor spielen Veranstaltungen zu aktuellen politischen Ereignissen eine große Rolle. Schriftsteller, Philosophen, Intellektuelle sollen in Gesprächen und Diskussionen zusammenkommen und den Diskurs zu diesen Themen anregen.

Eine Bühne gegen Hass und Antisemitismus

Robert Habeck nimmt an der lit.Cologne teil

Dieses Jahr wird zum Beispiel der Überfall der Hamas auf israelische Bürger am 7. Oktober groß thematisiert. " Wir eröffnen die Lit.Cologne mit der Veranstaltung zum Thema Judenhass mit Michel Friedman und Robert Habeck und gehen auch im weiteren Verlauf mit diesem Thema um ", sagt der Geschäftsführer der lit.Cologne, Rainer Osnowski.

Passend dazu ist auch der Abend mit der Schriftstellerin Deborah Feldman, bei dem es um jüdisches Leben in Deutschland geht. In ihrem neuen Buch " Judenfetisch " schreibt sie über jüdische Identität. Der Blick der aus New York stammenden Jüdin auf "J üdisch-sein-in-Deutschland " hat zu viel Kritik und einer Debatte geführt.

Ein Tag länger als sonst

Eine Veranstaltung auf der lit.Cologne

Um mehr Platz im Programm zu schaffen, dauert die lit.Cologne dieses Jahr einen Tag länger als sonst und endet erst am 17. März. Mit dabei ist auch der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzelsperger. Er erzählt in "Mutproben " seine Lebensgeschichte und sein Coming-Out. Schauspielerin Katja Riemann schildert in " Zeit der Zäune" ihre Erlebnisse in Flüchtlingslagern an den europäischen Außengrenzen.

Internationale Bestseller-Autoren

Barbara Kingsolver als Pulitzer-Preis-Gewinnerin ist ebenfalls vertreten wie Sasa Stanisic, der Träger des Deutschen Buchpreises 2019. Er spricht in seinem ersten Jugendroman „Wolf“ über Mobbing in einem Ferienlager. Stanisic will an die Erfahrungen von Jugendlichen anknüpfen und mit seinem Roman Mut zum Handeln machen, sagt er.