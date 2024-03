Vorbild für Deutschland? - Frankreich verankert Recht auf Abtreibung in Verfassung

Wie unterscheidet sich die rechtliche Lage in Frankreich von der in Deutschland?

Die rechtliche Ausgangslage ist in Frankreich eine ganz andere als in Deutschland. In Frankreich sind Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche seit 1975 legal. In Deutschland stellt ein Schwangerschaftsabbruch für alle Beteiligten eine Straftat dar. Diese Straftat ist jedoch, laut dem Bundesministerium der Justiz, unter bestimmten Voraussetzungen " straffrei möglich oder gerechtfertigt ".

Auf einer solchen rechtlichen Grundlage ist eine Aufnahme von Schwangerschaftsabbrüchen in die Verfassung in Deutschland nicht denkbar. Im WDR Hörfunk sagt Stephanie Schlitt, stellvertretende Vorsitzende des pro familia Bundesverbandes, dass das Gesetz bei uns darauf abzielt " den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu verbieten und nur in Ausnahmen zuzulassen, und das, obwohl klar ist, dass die Strafandrohung keine Auswirkung auf die Häufigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen hat. "

Kann die Entscheidung in Frankreich ein Vorbild für Deutschland sein?

Auch wenn die rechtliche Lage es nicht zulässt, dass die Abstimmung in Frankreich ein direktes Vorbild für Deutschland ist, so könnte sie dennoch auch in Deutschland eine neue Debatte anstoßen.

Noch symbolischer als die heutige Abstimmung, ist die gesellschaftliche Entwicklung in Frankreich, die durch sie wiedergespiegelt wird. " Mehr als 86 Prozent der Französinnen und Franzosen waren dafür das Recht auf Abtreibung in der Verfassung festzuschreiben. " sagt Mélanie Vogel gegenüber dem WDR Hörfunk. Sie sitzt für die französischen Grünen im Senat und hat sich für die Verfassungsänderung eingesetzt. Laut Mélanie Vogel ist die Gesellschaft " also der Meinung, dass es den gleichen Stellenwert haben sollte, wie andere Grundrechte und Freiheiten, die schon von der Verfassung geschützt sind. "

"Aus ihrer Sicht ist das Recht auf Abtreibung also kein untergeordnetes Recht, sondern ein Grundrecht." Mélanie Vogel, Greens/EFA gegenüber dem WDR-Hörfunk

Stephanie Schlitt von Pro Familia meint, dass man in Deutschland auch sehen muss, " dass die Gesellschaft sich sehr verändert hat ". Es gäbe " wirklich eine breite Mehrheit der Gesellschaft, die dafür ist, den Schwangerschaftsabbruch außerstrafrechtlich zu regeln ". Was es bräuchte, wäre ein neues Gesetz - " ein Gesetz, auf das wir so stolz sein können, wie Frankreich das auf seine Verfassungsänderung sein wird! "

Unsere Quellen: