Unabhängiger Journalismus für Russland • Um die Menschen in Russland mit unabhängigen Informationen zu versorgen, hat die Organisation Reporter ohne Grenzen gestern ein satellitengestütztes Programm aus mehreren Radio- und Fernsehsendern offiziell gestartet. Das Projekt mit dem Namen "Swoboda" (russisch für "Freiheit") solle " unabhängigen Journalismus exportieren" , erklärte die Organisation. Es gehe auch darum, im Zusammenhang mit der Ukraine " über Krieg und Kriegsverbrechen sprechen zu können " und nicht nur über " eine militärische Spezialoperation ", hieß es.

Nachrichten aus NRW

Streiks im ÖPNV und anderswo gehen weiter • Auch heute fahren in den meisten NRW-Städten keine Busse oder Straßenbahnen. Noch bis morgen früh ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsbetriebe zum Warnstreik auf. Heute Abend um 18 Uhr startet zusätzlich ein erneuter Warnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL : In der Nacht zu morgen soll der Personenverkehr der Bahn für 35 Stunden weitgehend lahmgelegt werden. Zusätzlich soll heute und morgen auch ein Großteil der bundesweit 110 Postbank-Filialen bestreikt werden.

Mit Türmen gegen Waldbrände • NRW will mit High-Tech-Kameras Waldbrände künftig früher erkennen. Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) eröffnet heute in Wesel die erste Waldbrand-Überwachungszentrale des Landes. Dorthin werden die Kamerabilder von acht Überwachungstürmen am gesamten Niederrhein gesendet. Die Geräte können den Rauch von Bränden in bis zu 40 Kilometern Entfernung erkennen.

Großeinsatz in Klinik: Ermittlungen gegen 65-Jährige • Nach dem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Aachener Krankenhaus am Montagabend hat die Staatsanwaltschaft Aachen Ermittlungen gegen eine 65 Jahre alte Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Der Beschuldigten wird vorgeworfen, zuerst ihre eigene Wohnung in Eschweiler in Brand gesetzt haben. Anschließend habe sie im Aachener Luisenhospital Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sich in einem Zimmer verschanzt. Später soll sie auch im Krankenhaus einen Brand gelegt haben. Durch das Feuer wurde ein riesiger Schaden angerichtet. Während der Festnahme hatten Polizisten mehrmals auf sie geschossen.