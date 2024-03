US-Vorwahlen: Super Tuesday auch in Münster

Katie Bathgate kann es kaum erwarten, ihre Stimme abzugeben. " Ich hatte erst einmal in meinem Leben einen Stimmzettel in der Hand. Das war bei der Wahl 2020. Jetzt wieder. Ein tolles Erlebnis! "

"Democrats Abroad" in Westfalen

Die junge Frau ist Präsidentin einer Gruppe von bis zu 300 US-amerikanischen Demokraten, die in Westfalen leben, den sogenannten "Democrats Abroad". Für sie hat Katie Bathgate und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter das Wahllokal in einer Galerie in Münster eingerichtet.

Der Stimmzettel für die US-amerikanischen Demokraten im Ausland

Sie könnten sich auch per Briefwahl an den Vorwahlen beteiligen. " Aber sich hier mit anderen amerikanischen Demokraten zu treffen, Flagge zu zeigen, für Joe Biden, das macht einfach Spaß ", sagt Katie Bathgate. Sie lässt sich den Stimmzettel aushändigen und macht ihr Kreuzchen.

Partystimmung im Wahllokal

Währenddessen füllt sich die Galerie. Amerikaner aus Recklinghausen, Münster, Telgte, Emsdetten und Altenberge sind gekommen. Es gibt Cookies, Nüsse und Brezel zum Knabbern, dazu Bier, Wein, Wasser und Limonade. Es herrscht Party-Stimmung. Auch wenn es nicht wirklich was zu feiern gibt.

Vorwahlen 2024 ohne große Überraschungen

Partystimmung unter Demokraten im Wahllokal in Münster

" Vor vier Jahren, ja, da war es spannend, da konnten wir zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur wählen. Doch jetzt gibt es für uns Demokraten nur Joe Biden. Das ist langweilig! ", kommentiert Amy Smith-Kriege aus Lengerich die aktuelle Lage bei den Demokraten in den USA.