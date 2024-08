WEITERE NACHRICHTEN

Forderungen nach schnelleren Abschiebungen • Viele Debatten kreisen nach dem Anschlag auf dem Solinger Stadtfest nun um Migrationspolitik und darum, ob Abschiebungen konsequenter umgesetzt werden sollen. NRW-Innenminister Herbert Reul forderte in der ARD-Sendung Carmen Miosga mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden. " Wer nicht geträumt hat, wusste, dass der islamistische Terror unterwegs ist ", so Reul. Die SPD-Vorsitzende Esken wies Kritik an der Asylpolitik zurück. CDU-Chef Friedrich Merz hat einen Aufnahmstopp für Syrer und Afghanen gefordert.

CSU-Bundesvorsitzender Markus Söder beim ARD-Sommerinterview

Er bietet der Bundesregierung gemeinsame Gespräche an. Im WDR sagte Merz, die demokratischen Parteien müssten sich gemeinsam darum bemühen, die Ursachen für Messerattentate zu beseitigen. Auch CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Messerangriff in Solingen mehr Befugnisse für die Polizei gefordert. Im ARD-Sommerinterview verlangte er zudem schnellere Abschiebungen. Den Grünen warf er Blockadepolitik vor - und er kritisierte Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Bundespräsident Steinmeier sprach sich im ZDF-Sommerinterview für mehr Rechte für das Bundeskriminalamt (BKA) aus.

Eine Woche vor der Ost-Landtagswahl • Am kommenden Sonntag werden in Thüringen und Sachsen neue Landtage gewählt. Letzte Umfragen sehen die AfD in Thüringen deutlich vorn, in Sachsen hat die CDU noch einen knappen Vorsprung vor der AfD. Diese hatte am Wochenende versucht, mögliche Versäumnisse im Umgang mit dem mutmaßlichen Attentäter von Solingen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen sind auch für NRW wichtig.

Atommülllagerung in Ahaus • Die Zulassungen für die Atommüllbehälter in Ahaus laufen nach 40 Jahren bald aus – doch wie soll es jetzt weitergehen? In Ahaus wird heute ein Positionspapier einer Bürgerinitiative vorgestellt, zum weiteren Umgang von Atommüll. Für die Initiative steht fest, dass die Verzögerung der Endlagersuche um weitere 50 Jahre erhebliche Folgen für Ahaus hat. Zum Hintergrund: Die Suche nach einem sicheren Endlager zieht sich wohl noch länger, als bislang angenommen.