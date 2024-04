Ein Tornado ist ein Wetterphänomen, das in Deutschland häufiger vorkommt – bis zu 60 Mal im Jahr. Zum Vergleich: In den USA wurden nach Angaben von Statistikern im Jahr 2023 insgesamt 1.423 Tornados registriert. Vohersagbar ist ein Tornado – oft auch als Windhose bezeichnet – nur sehr kurzfristig. Zu dem Wetterphänomen kommt es eher im Flach- als im Bergland, da Winde dort eher in Rotation geraten können. Bilden kann sich ein Tornado zu jeder Jahreszeit, die meisten treten aber im Sommer und im Herbst auf, wenn es mehr Gewitter gibt.

Wie entsteht ein Tornado?

" Ein Tornado ist ein räumlich eng begrenzter Wirbelsturm mit Bodenkontakt ", sagt Meteorologe Andreas Wagner vom ARD -Wetterkompetenzzentrum. " Sie sind im Durchschnitt oft nur hundert Meter breit, im Extremfall können Tornados auch bis zu 1.000 Meter breit werden. Ein Tornado kann auftreten, wenn es starke Temperaturunterschiede gibt und Luft aufsteigt."

Können sich Tornados bei jeder Wetterlage bilden?

Tornados sind immer an Schauer- und Gewitterwolken gebunden. Bei einem Tornado nimmt der Wind in der Höhe an Geschwindigkeit zu und ändert die Richtung, sodass die Luftmassen sich drehen. Es wird ein sogenannter Wolkenrüssel erzeugt, der fast senkrecht bis zum Boden reicht.