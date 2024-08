Radioaktiver Atommüll: Kein Endlager in Sicht

Eine weitere Verlagerung der Behälter an andere Orte aber bedeute "viel mehr Risiken", sagte Arnjo Sittig am Donnerstag im WDR-Radio. Er ist Mitglied im Nationalen Begleitgremium (NBG), einer Gruppe von Bürgern, die von Bundestag und Bundesrat berufen wurden, um an den Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Von dem Gutachten allerdings sei das Gremium überrascht worden, sagt Sittig.

Zu den Zwischenlagern gebe es im Moment keine Alternative, so der 22-Jährige, der im Gremium die "junge Generation" vertreten soll. Umso wichtiger sei es, die Öffentlichkeit mit einzubinden: Zu fragen, wie man die Lager besser ausstatten könne, " damit Bevölkerung vor Ort das auch akzeptieren kann".

In wandernden "Infomobilen" beantworten Mitarbeiter des BGE in verschiedenen Städten Bürgerfragen zur Endlagersuche. Nächster Termin in NRW: Vom 17. bis 18. August steht das Infomobil in Köln am Rheinauhafen.