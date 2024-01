Nichts für Wasserscheue

Neujahrsschwimmern in Haltern und im Münsterland • Im Münsterland startet das Jahr 2024 an mehreren Orten wieder mit dem traditionellen Neujahrsschwimmen: In den Tonwerken in Bocholt, in der Schlossgräfte in Ahaus, in Münster und Haltern stürzen sich Schwimmerinnen und Schwimmer in die eiskalten Fluten.

Stromausfall im Kreis Steinfurt • Wegen eines Brands in einer Umspannanlage ist der Strom in weiten Teilen der Gemeinden Recke und Mettingen im Kreis Steinfurt ausgefallen. Das teilte die Polizei mit. Wann die Stromversorgung wieder anläuft, war zunächst laut Mitteilung noch unklar. Auch der Grund für den Brand ist noch ungeklärt.

