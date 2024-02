Weitere Themen

Andenken an Kreml-Kritiker Nawalny

Festnahmen bei Nawalny-Gedenken • In Russland sind bei Versammlungen zum Gedenken an Alexej Nawalny mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Der Oppositionspolitiker war am Freitag in einem Straflager gestorben. Allein in St. Petersburg wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern mindestens 200 Personen inhaftiert. Insgesamt habe es Festnahmen in mehr als 30 russischen Städten gegeben.

Auch in NRW trauerten am Wochenende viele Menschen um Nawalny. In Bonn und Düsseldorf gab es Solidaritätsbekundungen. In Berlin soll um 14 Uhr eine große Demonstration vor der russischen Botschaft stattfinden. Mehr als 500 Menschen werden dort erwartet.