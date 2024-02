Trauer und Wut über mutmaßlichen Tod Nawalnys auch in NRW

Mahnwache in Bonn

Gedenken in Bonn

Vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn versammelten sich am Freitag etwa 50 Menschen zu einer Mahnwache zum Gedenken an Nawalny. Auf Transparenten standen Aufschriften wie " Putin = Killer" und " Russland ohne Putin! ". Teilnehmer legten Blumen vor dem Gebäude nieder und zündeten Kerzen an. Die Aktion war von der Organisation "Freies Russland NRW" organisiert worden. Es spiele keine Rolle, " ob man Nawalny mochte oder seine Politik unterstützte" , erklärten die Organisatoren. " Sein vermutlicher Tod im Gefängnis ist eine Tragödie und eine Schande für Russland." Nawalny sei auf Putins Befehl langsam und systematisch zu Tode gefoltert worden. Die Bundesregierung müsse eine entschiedene Reaktion darauf zeigen, forderte "Freies Russland NRW".

Weggefährte Nawalnys: "Hoffte auf einen schlechten Traum"

Der oppositionelle Journalist Sergej Guljaew: "Auftragsmord"

Mit dabei ist Sergej Guljaew, oppositioneller russischer Journalist, der in Bonn lebt – und ein guter Bekannter von Nawalny war. Beide haben bereits zusammen in Russland Proteste angeführt. "Ich konnte das zuerst lange nicht glauben, dachte, das sei ein Fehler oder ein blöder Traum ", beschreibt er den Moment, als die Nachricht vom mutmaßlichen Tod Nawalnys kam. " Ich hab natürlich von Putin alles Mögliche erwartet, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so mit ihm umgeht. " Für Guljaew handelt es sich um einen " Auftragsmord, bestellt von Putin ".

Die Hoffnung, die für viele den Tag durchzog, dass die Meldung über Nawalnys Tod falsch sei, hat Guljaew kaum noch: " Weil sie es Putin schon gesagt haben und Julia Nawalnaya schon auf der Sicherheitskonferenz aufgetreten ist, denke ich kaum, dass mich morgen früh solche guten Nachrichten erwarten werden ."

"Kaum noch Hoffnung auf Demokratie in Russland"

" Nawalny war für mich ein Symbol für Demokratie ", sagt ein junger Mann der in Russland aufgewachsen ist und erst seit drei Jahren in Bonn lebt, dem WDR-Reporter in Bonn. Er habe in Russland nie Putin gewählt - aber auch keine Chance gehabt, Nawalny zu wählen. Heute, sagt er mit brechender Stimme, " ist nicht nur Nawalny gestorben, heute ist auch die Hoffnung auf Demokratie in Russland gestorbe n". Er gehe davon aus, dass Putin Nawalny getötet hat - " nicht direkt, aber er hat die Bedingungen dafür geschaffen ".

300 Menschen protestieren in Düsseldorf

Atmosphäre der Fassungslosigkeit in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf kamen am Freitagabend nach WDR-Schätzungen etwa 300 Menschen auf dem Marktplatz zusammen - ebenfalls aufgerufen vom Verein "Freies Russland NRW". Es habe eine Atmosphäre der Fassungslosigkeit geherrscht, berichtete WDR-Reporterin Mathea Schülke, "viele Menschen weinten ". Es wurden Plakate mit Nawalny-Zitaten gehalten, die Menschen sangen Protestlieder.

Der Grüne Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld hielt eine Ansprache und sagte: " Wir verneigen uns vor dem Mut von Alexej Nawalny. "

Gestern noch "frech und witzig"

Die ARD-Moskau-Korrespondentin Ina Ruck sagte in der Aktuellen Stunde, der Tod Nawalnys sei zwar "heute überraschend " gewesen - schließlich habe man ihn gestern noch per Video in einer Gerichtsverhandlung " frech und witzig " erlebt. Grundsätzlich aber habe man bei seinen " Vorbedingungen " - sehr harte Haftumstände und sein vom Giftanschlag geschwächter Körper - damit rechnen müssen.