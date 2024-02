Und übrigens ...

ESC-Teilnehmer Isaak muss Songtext ändern • Was für eine "Schei...."! Weil im Song "Always On the Run" des deutschen ESC-Teilnehmers Isaak das Wort "Shit" vorkommt, muss der Text jetzt geändert werden. In der ersten Strophe heißt es " No one gives a shit about what’s soon to come " - frei übersetzt, " Niemandem ist es scheißegal, was bald kommt" . Nach den ESC-Regularien ist das Wort "Shit" verboten. Bis zum 11. März haben aber alle offiziellen Vorentscheid-Gewinner die Chance, an dem ausgewählten Song zu arbeiten. " Das kriegen wir hin, kein Problem. Da kommt dann irgendwie so ein ´shhhh...." oder so ", sagte Sänger Isaak aus Espelkamp dem Portal schlager.de.

