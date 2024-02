Daniela Klette gefasst: Diese beiden RAF-Terroristen sind noch auf der Flucht

Die Bilder einer Überwachungskamera sollen die Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg (vorne) und Ernst-Volker-Staub (hinten) zeigen.

Seither sind Klette, Staub und Garweg untergetaucht. Seit 2020 stehen sie auf der "Europe’s Most Wanted-Liste" von Europol, der Liste der meistgesuchten Verbrecher in Europa. Es existieren lediglich wenige Jahre alte Fotos aus einem Linienbus in Osnabrück. Nach Klette wurde zuletzt mit Fahndungsbildern aus den 80er Jahren gesucht.

Überfälle in Duisburg, Bochum und Löhne

Wie ihr Leben im Untergrund ablief, ist völlig unklar. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sollen sie von 1999 bis 2016 mehrere Supermärkte und Geldtransporte überfallen haben und sich dabei auch des versuchten Mordes schuldig gemacht haben, unter anderem in Nordrhein-Westfalen:

30. Juli 1999 in Duisburg-Rheinhausen: Überfall auf einen Geldtransporter. Beute: mehr als eine Million Mark

Überfall auf einen Geldtransporter. Beute: mehr als eine Million Mark 27. Dezember 2006 in Bochum-Wattenscheid: Überfall auf einen Supermarkt. Beute: sechsstelliger Euro-Betrag

Überfall auf einen Supermarkt. Beute: sechsstelliger Euro-Betrag 14. April 2009 in Löhne (Kreis Herford): Überfall auf einen Marktkauf. Beute: hoher Euro-Betrag

Weitere solcher Taten soll es in Niedersachsen gegeben haben. Die Ermittler hatten den Verdacht, dass Klette, Staub und Garweg allmählich das Geld ausgeht und sie bald wieder schwer bewaffnete Überfälle mit Panzerfäusten oder Maschinengewehren begehen könnte. Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg warnte im NDR zuletzt sogar davor, dass bei einem neuen Raubüberfall womöglich Menschen sterben könnten.

Falscher Alarm in Wuppertal

Zuletzt war am 18. Februar in Wuppertal der Hauptbahnhof weiträumig abgesperrt worden, weil ein Augenzeuge glaubte, Ernst-Volker Staub in einem Zug erkannt zu haben. Der Verdacht bestätigte sich aber nicht.