Ostermärsche für den Frieden • Die Friedensinitiativen rufen wieder zu zahlreichen Ostermärschen auf. Eine der größten Demos in Deutschland ist der Ostermarsch Rhein-Ruhr, der heute um 10.30 Uhr in Duisburg startet, morgen über Essen und Bochum geht und am Montag in Dortmund endet. Dort wird unter dem Motto " Ostern für den Frieden: Die Kriege beenden, die Aufrüstung stoppen! Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit! " demonstriert. Weitere Ostermärsche in NRW finden heute unter anderem in Köln (11.55 Uhr) und Bielefeld (12 Uhr) statt. In Münster ist ab 13.30 Uhr eine Fahrraddemo geplant.

Stiller Trauermarsch in Solingen • In Solingen soll heute der Opfer des vorsätzlich gelegten Brandes gedacht werden. Die Familien der Toten und Verletzten und die Stadt Solingen haben am Nachmittag zu einem stillen Trauermarsch zum ausgebrannten Mehrfamilienhaus eingeladen. Dort ist auch ein kurzes Gebet eines Imams geplant. Der Solinger Oberbürgermeister Kurzbach bat im Namen der Angehörigen darum, auf politische Botschaften zu verzichten. In der Nacht auf Montag waren vier Mitglieder einer Familien aus Bulgarien gestorben, acht weitere Menschen wurden verletzt. Das Feuer soll im Treppenhaus gelegt worden sein.