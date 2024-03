Uhren werden vorgestellt - Ab Ostersonntag gilt wieder die Sommerzeit

Es ist bei vielen Menschen ein ungeliebtes Ritual: Am Sonntag um 2 Uhr springt die Zeit auf Funkuhren und anderen elektronischen Zeitmessern eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr - und damit von der Normal- auf die Sommerzeit. Wer die Zeit an seiner Uhr noch per Hand einstellt, muss den Stundenzeiger eine Runde nach vorn drehen. Das empfinden nicht wenige als lästig.

Gerade in Deutschland halten viele Menschen wenig von den jährlich zwei Zeitumstellungen, die es seit 1980 gibt. In Umfragen meinen regelmäßig rund drei Viertel der Befragten, der Wechsel von Normal- auf Sommerzeit im März und die Umstellung von Sommer- auf Normalzeit im Oktober sei überflüssig und gehöre abgeschafft. Die Zeitumstellung bringe bei vielen den Biorhythmus durcheinander, argumentieren Kritiker. Laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK aus dem vergangenen Jahr gaben 27 Prozent der Befragten an, aufgrund der Zeitumstellung schon einmal gesundheitliche Probleme gehabt zu haben.