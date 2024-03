Wechselhaftes Wetter an Ostern – Saharastaub dämpft die Temperaturen bei uns

Getrübter Sonnenschein wirkt sich auf die Erwärmung aus

Die in den mittleren und hohen Luftschichten mitgeführten Partikel wirken als sogenannte Kondensationskeime und fördern bei vorhandener Feuchte die Wolkenbildung. Der dadurch getrübte Sonnenschein wirkt sich dämpfend auf die tageszeitliche Erwärmung aus. Und da Wettermodelle solche Saharastaubszenarien nur unzureichend erfassen, wird es vor allem am Karsamstag bei den Höchsttemperaturen größere Überraschungen geben.

Eine Wetter-App

" Es wird also mit großer Sicherheit nicht ganz so warm, wie es uns die Wetter-Apps anzeigen ", so die WDR -Wetterredaktion. Wie stark sich am Ende aber der Saharastaub auf die Temperaturentwicklung auswirkt, ist leider nur schwer vorhersagbar.

Am Ostermontag wird es sehr windig bis stürmisch

Was sich abzeichnet, ist laut den WDR -Meteorologen folgendes: Zunächst überwiegt bei uns im Westen am Karsamstag der trockene und zuweilen freundliche Eindruck. Am späten Nachmittag und Abend können sich aus der Region um die Eifel und dem südlichen Rheinland her Schauer und Gewitter entwickeln.

Am Ostersonntag sind mal Sonne, mal Wolken und im Verlauf von Südwesten her neue Schauer, vereinzelt Blitz und Donner möglich. Am Ostermontag gibt es viele Wolken, wenig Lichtblicke und immer wieder schauerartige Regenfälle. Es wird sehr windig bis stürmisch.