Autoposer-Treffen am "Car-Freitag" in NRW

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Goch trafen sich am Freitagabend mehrere Hundert Anhänger der Tuningszene mit ihren aufgemotzten Autos. Die Polizei berichtet von lauten Hupen und aufheulenden Motoren. " Hier sind Fahrzeuge aus ganz NRW , aber auch aus dem angrenzenden Ausland und aus Niedersachsen ", sagte Polizeisprecher Stefan Sparberg am Abend.

Da die Polizei in Goch starke Präsenz zeigte, verlagerte sich das Treffen. Die Autos fuhren über die B67 auf die A57 und in Richtung Niederlanden. Weil zeitgleich immer noch neu Teilnehmer über die Autobahn kamen, stockte der Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Goch.

Man hupt, man ist laut, man lässt die Motoren aufheulen. Polizeisprecher Stefan Sparberg

Wie viele Autos genau an dem Treffen teilgenommen haben, wird noch ausgewertet. Die Polizei geht von bis zu 2000 Fahrzeugen aus. Die Teilnehmenden hatten sich wohl kurzfristig über soziale Medien verabredet.

Der "Car-Freitag" vor Ostern ist in der Tuning-Szene ein beliebter Tag für Treffen. Bis zum Nachmittag war laut Polizei alles gesittet abgelaufen. Den ganzen Tag über kontrollierten Beamten die traditionellen Treffen der Szene. In Düsseldorf, Bochum und Essen gab es ein gesondertes Einsatzkräfte-Aufgebot. Auch in Oberhausen wurde im gesamten Stadtgebiet und am Einkaufszentrum "Centro" kontrolliert.

