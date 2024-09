Weitere Eskalation in Nahost • Der Libanon hat Israel vor dem UN-Sicherheitsrat "Terrorismus" vorgeworfen. Grund sind die massenhaften Explosionen von Pagern und Walkie-Talkies im Besitz der Hisbollah-Miliz. Libanons Außenminister Bou Habib warnte vor der Gefahr eines großen Krieges. Israels UN-Botschafter Danon schloss indes weitere Angriffe auf die Hisbollah nicht aus. Gestern wurde bei einem israelischen Luftangriff der Hisbollah-Kommandeur Ibrahim Akil in Beirut getötet.

Katastrophenschutztag in Coesfeld • Ob Hochwasser, Erdbeben oder Pandemien: Im Katastrophenfall sind wir auf Ehrenamtler angewiesen, die Leben retten und Schäden abwenden. Doch diese Helferinnen und Helfer beim THW , DRK oder bei der DLRG fehlen vielerorts. In Coesfeld findet deswegen heute der Katastrophenschutztag statt. Er soll Menschen begeistern, bei einer der Organisationen mitzumachen oder sie anders zu unterstützen.

"Marsch für das Leben" • In Köln-Deutz treffen sich heute Abtreibungsgegner zu einer Demonstration. Der Veranstalter erwartet mehrere Tausend Teilnehmer. Das Bündnis "Pro Choice" Köln hat parallel zu einer Gegendemo aufgerufen, um sich für selbstbestimmtes Leben einzusetzen.

Hund schwimmt im Wasser

Festival für Hunde • In vielen Freibädern in NRW endet an diesem Wochenende die Saison. Zum Abschluss kommen vor allem die Hunde auf ihre Kosten - beim Hundeschwimmen. Im Strandbad Lörick in Düsseldorf setzen sie noch einen drauf, dort gibt es bis morgen ein Open Air-Festival nur für Hunde und deren Besitzer. Höhepunkt ist die Verleihung der German Petfluencer Awards für die besten Social-Media-Accounts mit Hunden.

Schalke verliert nach hoher Führung • Es war ein kurioses Spiel: Schalke 04 hat zu Hause gegen Darmstadt mit 3:5 verloren - nach einer 3:0-Führung. Zwei Tore konnten die Fernsehzuschauer wegen eines Stromausfalls im Stadion nicht sehen. Nach dem denkwürdigen Abend steht Trainer Karel Geraerts unter Druck - möglicherweise sogar vor dem Aus.

Risikospiel in der 2. Liga • Landeshauptstadt gegen Millionenmetropole, Altbier gegen Kölsch, Helau gegen Alaaf, Fortuna gegen FC: Erstmals seit 2020 stehen sich Düsseldorf und Köln wieder in einem Pflichtspiel gegenüber - diesmal in der 2. Fußball-Bundesliga. Da sich die Fans beider Lager alles andere als grün sind, stuft die Polizei die Partie als Risikospiel ein und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.