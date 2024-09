Es ist momentan auch in NRW schwierig, dem Hype um das Oktoberfest zu entkommen. Supermärkte bewerben in "blau-weißen Wochen" Weißwürste, Laugenbrezn und Weißbier. Der sonst auf Karneval spezialisierte Kostümladen Deiters preist Lederhosen und Dirndl an. In zahlreichen Städten und Gemeinden hängen Ankündigungen, dass auch bei ihnen das Oktoberfest gefeiert wird.

Das Original startet am Samstag auf der Theresienwiese in München. Bis zum 6. Oktober dreht sich dann in der bayerischen Landeshauptstadt alles um Volksmusik, Trachten und vor allem Bier.