Zusammengestellt von Jörn Seidel und Jörn Kießler aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Der Nikolaus war da - oder kommt per Boot • Heute Morgen hüpfen Kinderherzen höher. Am Nikolaustag gibt es wieder Leckereien und andere Geschenke - zu finden, so die Tradition, in gut geputzten Schuhen.

In Düsseldorf kommt der Heilige Nikolaus am Morgen des 6. Dezembers traditionell auf besonderem Weg in die Altstadt: mit dem Löschboot der Feuerwehr. Empfangen wird er am Anleger am Burgplatz. Später werden Nikolaus und Kinder im Rathaus erwartet.

Auch in Haltern und in Sassenberg kommt der Nikolaus per Boot. In Schöppingen verkleiden sich zig Freiwillige als Nikolaus und Knecht Ruprecht. Was man zum Nikolaustag wissen muss - die wichtigsten Fragen und Antworten: