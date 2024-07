Unstimmigkeiten beim Dienstwagencheck der Umwelthilfe • Einmal im Jahr vergleicht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Dienstwagen von deutschen Spitzenpolitikern. WDR-Recherchen zeigen nun aber Unstimmigkeiten bei Verbrauchszahlen und CO2-Ausstoß, die die Aussagekraft des Dienstwagenchecks für die NRW-Landesregierung und auch für die der Regierungen anderer Bundesländer infrage stellen. Das betrifft zum Beispiel besonders geschützte Fahrzeuge, die wegen ihres hohen Gewichts eigentlich einen höheren Verbrauch haben müssten als angegeben.

Beschäftigte der Süßwarenindustrie streiken in Aachen • Den Auftakt einer ganzen Warnstreik-Welle in Nordrhein-Westfalen machen heute die Beschäftigten der Süßwarenindustrie in der Aachener Region. Daran nehmen unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lindt und Printen Lambertz teil. Insgesamt droht die Arbeitsniederlegung in fünf Betrieben in der Region.

Gedenken an Loveparade-Unglück vor 14 Jahren • Schon gestern Abend wurde bei der "Nacht der tausend Lichter" an das Loveparade-Unglück in Duisburg erinnert. Heute ist der offizielle Gedenktag, unter anderem wird es eine Andacht geben, zu der die Stiftung "Duisburg 24.7.2010" einlädt. Vor 14 Jahren kamen 21 Menschen bei einer Massenpanik bei der Technoparty ums Leben, mehr als 650 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Die zurückgetretene Secret-Service-Chefin Kimberly Cheatle

Secret-Service-Chefin tritt zurück • Die Chefin des amerikanischen Secret Service, Kimberly Cheatle, gibt nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump ihren Posten ab. Das gab das Weiße Haus bekannt. Cheatle war seit dem versuchten Attentat auf Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania unter Druck geraten. Cheatle war am Montag bei einer Anhörung im Kongress von Abgeordneten scharf kritisiert worden, hatte zunächst aber nicht ihren Rücktritt angeboten.

DAS WETTER IN NRW

Am Vormittag Regen, am Nachmittag Sonne • Heute sind bis zum Vormittag meistens viele Wolken am Himmel und dabei ziehen vereinzelt Schauer durch oder es fällt etwas Regen. Am ehesten wird es mal im Bergland nass. Am Nachmittag setzt sich die Sonne öfter durch. Bis zum Abend sind aber immer noch vereinzelt schwache Schauer möglich. Die Nachmittagswerte liegen bei 21 bis 24, in den Höhenlagen bei 16 bis 20 Grad.