Nacht der 1000 Lichter - Gedenken an Loveparade-Opfer

Der 24.7.2010 hat sich in das Gedächtnis der Menschen gebrannt. Zum Gedenken an die Toten und Verletzten der Loveparade-Katastrophe in Duisburg haben am Abend vor dem Jahrestag wieder zahlreiche Grablichter geleuchtet. "Die Nacht der 1000 Lichter" erinnert an die Opfer in Duisburg vor 14 Jahren.

An der Unglücksstelle im Karl-Lehr-Tunnel sind 21 Menschen im Alter zwischen 17 und 38 Jahren ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden zum Teil schwer verletzt. Ursache war ein Gedränge im Zugangsbereich auf das Loveparade-Gelände.