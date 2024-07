Die klassische Erkältungszeit? Eigentlich nicht die Sommermonate. Doch in diesem Jahr ist es anders. Zwar geht aktuell die Zahl akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland zurück - sie bleibt aber laut Robert Koch-Institut (RKI) auf einem für die Jahreszeit vergleichsweise hohen Niveau.

Das RKI geht in seinem aktuellen Wochenbericht (für die Woche ab dem 8. Juli) von 4,1 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung Deutschlands aus. Zum Vergleich: Für die Woche davor (ab dem 1. Juli) war in dem entsprechenden RKI -Bericht von etwa 5,1 Millionen akuten Atemwegserkrankungen deutschlandweit die Rede. Das waren so viele wie noch nie für diese Jahreszeit seit Beginn der Erhebung der Daten im Jahr 2011.

Abwassermonitoring zeigt: Covid-19-Fälle steigen seit Mitte Mai