Deutsche Umwelthilfe: Der Check des Dienstwagen-Checks

Es gibt ein paar verlässliche Rituale im politischen Jahreslauf: Die Neujahrsansprache des Kanzlers, der politische Aschermittwoch - und der jährliche Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe ( DUH ). Hier werden die Dienstwagen deutscher Politikerinnen und Politiker auf ihre Klimaschädlichkeit untersucht. Je nach CO2 -Ausstoß werden grüne, gelbe und rote Karten verteilt, in einem Länderranking wird dokumentiert, welche Landesregierung mit ihrer Dienstwagenflotte das meiste CO2 ausstößt. Der Check kommt pünktlich, wenn sich das Sommerloch auftut - was maximale Aufmerksamkeit sichert.

Spitzenreiter Reul und Wüst

NRW schneidet auch in 2024 wieder schlecht ab: Vorletzter Platz unter den 16 Bundesländern. Hendrik Wüst und Herbert Reul führen die Flop-Liste an. Sie fahren einen gepanzerten Audi A8, Verbrauch 16,7 Liter auf 100 Kilometer, CO2-Ausstoß laut Umwelthilfe: 380 Gramm CO2 pro Kilometer.

Herbert Reul führt die Flop-Liste 2024 an

Der EU -Flottengrenzwert beträgt 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer. Das bedeutet, der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Fahrzeuge, die in einem Jahr in der EU neu zugelassen werden, soll diesen Grenzwert nicht überschreiten. Die Limousinen von Wüst und Reul stoßen vier Mal so viel aus.

"Symbole der klimafeindlichen Verkehrspolitik"

Neben Wüst und Reul stehen auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und die Berliner Innensenatorin Iris Spranger an der Spitze der Flop Liste. "So fahren der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst und der Regierende Berliner Bürgermeister Kai Wegener Symbole der klimafeindlichen Verkehrspolitik ihrer Verbrenner-Lobby Partei CDU " , heißt es in der Pressemitteilung der DUH zum diesjährigen Dienstwagen-Check.

Wegener und Spranger fahren laut Umwelthilfe einen normalen Audi A8. Doch die Audis in Berlin weisen die gleichen Emissionswerte auf wie die gepanzerten Pendants in Düsseldorf - was uns zu Nachfragen veranlasst.

Ein normaler Audi A8 Beziner mit 250 PS stößt 219 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Über so ein Auto verfügt zum Beispiel der hessische Justizminister. Wieso aber haben die Autos von Wegner und Spranger in Berlin 420 PS und stoßen so viel mehr CO2 aus?