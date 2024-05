Zusammengestellt von Katja Goebel und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Tag gegen Lebensmittelverschwendung • In Deutschland landen jedes Jahr etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 59 Prozent der Lebensmittelabfälle werden in privaten Haushalten weggeworfen. Pro Person sind das demnach 78 Kilogramm. Grund für den WWF , einen Tag gegen Lebensmittelverschwendung ins Leben zu rufen. Am heutigen Tag erinnert die Naturschutzorganisation an die Zahlen und fordert Maßnahmen dagegen.

Was kann jeder einzelne dagegen tun, dass Lebensmittel möglichst nicht im Müll landen? Gut planen, richtig lagern, haltbar machen, Reste verwerten. Lebensmittelwertschätzung - schon beim Betreten des Supermarktes. Auch Foodsharing-Projekte sind eine Möglichkeit, Lebensmittel zu retten. Außerdem gibt es Apps für die bessere Reste-Verwertung - zum Beispiel " Zu gut für die Tonne " vom Bundesministeriums für Umwelt und Ernährung.

Außerdem ist der deutsche Erdüberlastungs-Tag. Das heißt: Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, dann wären die Ressourcen der Erde fürs ganze Jahr schon heute aufgebraucht. Laut der Organisation Germanwatch liegt das unter anderem daran, dass viel Fleisch gegessen wird. Mehr als die Hälfte des Getreides, das in Deutschland produziert wird, wird an Tiere verfüttert.

WEITERE NACHRICHTEN

Achtung, heute örtlich unwetterartige Gewitter möglich • Nach dem schönen Wetter kann es heute ungemütlich werden. Im Laufe des Nachmittags und Abends bilden sich vor allem von der Eifel bis ins Rothaargebirge und an den Niederrhein Schauer und teils kräftige Gewitter. WDR -Meteorologe Jürgen Vogt sagt: "Die Schauer und Gewitter werden nicht überall, aber örtlich unwetterartig sein - mit Starkregen, Hagel und Sturmböen." Dabei werde es im Straßenverkehr örtlich zu Gefahr durch Aquaplaning und Seitenwind kommen. Auch sei zu befürchten, dass lokal Unterführungen und Keller unter Wasser gesetzt werden. Vogt warnt auch vor den üblichen Gefahren durch Blitzschlag - bei Gewitter sollte man den Aufenthalt im Freien deshalb möglichst vermeiden.

EU schmiedet Flüchtlingsdeal mit Libanon • EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute in den Libanon. Grund ist der Abschluss eines Flüchtlingsabkommens, um die illegale Einreise vor allem von syrischen Flüchtlingen in die Europäische Union zu verhindern. Dafür will die EU Geld in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen. Viele Flüchtlinge aus Syrien gelangen über den Libanon und dann Zypern in die Europäische Union.

Meist friedliche Mai-Demos in Deutschland • Mehr als 20.000 Menschen haben sich am 1. Mai an linken und linksextremen Demonstrationen beteiligt, die größten gab es in Berlin und Hamburg. Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds hatten laut DGB etwa 80.000 Teilnehmer bei 70 Veranstaltungen. Die Polizei spricht von einem weitgehend friedlichen Tag.

Sparvorschläge für Bundeshaushalt 2025 müssen heute auf den Tisch • Im Haushalt 2025 muss gespart werden, das wissen alle Ministerien im Land. Aber niemand möchte freiwillig auf viel Geld verzichten. Eigentlich sollten die Minister ihre Sparvorschläge bis 19. April an Finanzminister Lindner übermittelt haben. Weil aber früh klar war, dass das nicht klappen würde, hatte Lindner die Rückmeldefrist bis heute verlängert. Im Prinzip müssen sich alle Ressorts auf Kürzungen einstellen - bis auf Verteidigung.

Demonstranten bedrängen Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt • Eine Dreiviertelstunde lang sollen Demonstrierende das Auto der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) blockiert haben und sie an der Abfahrt von einer Veranstaltung im Oderbruch im Bundesland Brandenburg gehindert haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung

Wohnsiedlung Oybaum in Kalkar

Streit um Ferienhaussiedlung in Kalkar • Die Stadt Kalkar im Kreis Kleve möchte eine Ferienhaussiedlung in ein Wohngebiet umwandeln. Seit Anfang der 80er-Jahre sind in Oybaum 126 Wohnhäuser gebaut worden. Dass die Menschen dort nicht dauerhaft leben dürfen, war den meisten wohl nicht bewusst. Erst als jemand vor sieben Jahren gegen ein geplantes Windrad kämpfte, kam raus: Oybaum ist laut Flächennutzungsplan Wochenendhausgebiet. Vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf wird heute eine Klage der Stadt Kalkar gegen das Land NRW verhandelt.

Kattas im Allwetterzoo in Münster

Allwetterzoo Münster wird 50 • Bären, Giraffen, Pinguine oder Lemuren - etwa 3.000 Tiere aus der ganzen Welt leben im Allwetterzoo Münster. Ein fast zwei Kilometer langer Rundweg durch den Zoo führt Besucher fast überall trockenen Fußes zu den Tiergehegen. Diese Idee des Architekten brachte dem Zoo den Namen ein. Heute vor 50 Jahren wurde er eröffnet. Zelebriert wird das Jubiläum mit einer neuen Dauerausstellung, die auf die letzten fünf Jahrzehnte zurückblickt.

BVB siegt gegen PSG • Borussia Dortmund hat einen wichtigen Sieg geschafft - auf dem Weg ins Finale der Champions-League. Der BVB gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Torschütze Niklas Füllkrug war stolz - auf Team und Fans. Das Rückspiel des BVB ist am Dienstag in Paris. Heute steht für Bayer Leverkusen das Halbfinal-Hinspiel an - in der Europaleague, gegen den AS Rom.

DAS WETTER IN NRW

Schauern und Gewitter im Anmarsch

Der Westen wird nass • Nach einem fast sommerlichen Start in den Mai bekommt NRW heute eine kalte Dusche. Der Tag beginnt zunächst mit harmlosen Schleierwolken. Im Laufe des Nachmittags und Abends bilden sich vor allem von der Eifel bis ins Rothaargebirge und an den Niederrhein Schauer und teils kräftige Gewitter, die örtlich unwetterartig ausfallen können mit Hagel, Starkregen und Sturmböen - und erst im Laufe der Nacht nachlassen. Die Temperaturen steigen teils bis auf 27 Grad.