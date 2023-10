So könnten wir mehr Lebensmittel retten

In Frankreich gibt’s einen anderen Ansatz gegen die Verschwendung: Seit dem 11. Februar 2016 müssen große französische Supermärkte nicht verkaufte Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen spenden. Auch in Tschechien sind Supermärkte verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel an Wohltätigkeitsorganisationen weiterzugeben.

In einigen Supermärkten in Osnabrück können sich Kund:innen ganz legal an einem Container bedienen: Hier steht die Goldene Tonne. Darin ist Ware, die im Einzelhandel nicht mehr verkauft werden kann. Hätte jeder Supermarkt solche Tonnen, gäbe es vielleicht gar keinen Grund mehr für illegales Containern.