Karfreitag: Stille in NRW, Prozession in Jerusalem • Es ist der "stille" Feiertag: Am Freitag vor Ostern ist in NRW Ruhe angesagt. Zimmerlautstärke in Bars und Clubs, Tanzen ist tabu. Mit dieser Einkehr sollen sich gläubige Christen in Demut an den Tod Jesu erinnern, der laut Überlieferung zum Tode verurteilt und ans Kreuz genagelt wurde. Nicht in allen Bundesländern gelten aber die gleichen strengen Regeln.

In Jerusalem werden heute trotz des Krieges im Gazastreifen zahlreiche katholische Pilger zu den traditionellen Karfreitags-Prozessionen erwartet. Die große Kreuzwegsprozession an der Via Dolorosa startet um 12.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, begleitet von vielen Sicherheitskräften.

Zeitgleich zu den christlichen Kar- und Ostertagen findet der islamische Fastenmonat Ramadan statt: Nicht weit entfernt von der Via Dolorosa werden am Freitagabend zehntausende Muslime zum Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee zusammenkommen.