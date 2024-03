Gedenken an Naziopfer in Dortmund

Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner nach Dortmund zeigten die Nationalsozialisten noch einmal, wie wenig Menschenleben im Dritten Reich zählten. Vom 7. März bis zum 12. April wurden in der Bittermark, im Rombergpark und auf einem Eisenbahngelände mehr als 200 Menschen ermordet.

Morde kurz vor der Befreiung

Die Gestapo hatte im Februar 1945 zahlreiche politische Gegner der Nazis verhaftet. Ab Anfang März wurden die Widerstandskämpfer dann aus der Steinwache und dem Hörder Gestapo -Gefängnis dorthin verschleppt.

Unter den Ermordeten befanden sich aber auch zahlreiche Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Jugoslawien, Polen, Frankreich und den Beneluxstaaten. Sie alle wurden von der Gestapo erschossen und dann in Massengräbern verscharrt. Die Leichen wurden nach dem Krieg exhumiert.

Seit Ende des Krieges findet an Karfreitag die Gedenkfeier in der Bittermark statt, seit 1960 erinnert außerdem ein Mahnmal an die Opfer. Vor dem Mahnmal wird es auch an diesem Karfreitag eine Gedenkstunde geben. Der Dortmunder Bürgermeister wird dort sprechen, außerdem Nicole Godard, die Vorsitzende des Verbandes der französischen Zwangs- und Arbeitsdeportierten.

Gedenklauf für ehemaligen BVB-Platzwart

Vor der eigentlichen Gedenkfeier findet der Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf statt. Mit ihm wird an den ehemaligen BVB-Platzwart Heinrich Czerkus erinnert, der ebenfalls 1945 von den Nazis in der Bittermark erschossen wurde. Der Lauf startet am Mittag am Stadion Rote Erde und endet dann am Mahnmal in der Bittermark. Teilnehmer können Joggen, Radfahren oder Wandern.

