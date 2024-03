Reisebus mit rund 60 Insassen auf A44 bei Werl verunglückt

Ein Doppeldecker-Bus ist in der Nähe der Ratsstätte "Am Haarstrang" bei Werl am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Er liegt neben der Leitplanke auf der Seite auf dem Grünstreifen neben der Autobahn.

Im Bus mit Cloppenburger Kennzeichen sollen 60 Personen gewesen sein, etwa 30 sollen verletzt sein, zwei davon offenbar schwer.

Ursache noch unklar

Warum der Bus von der Fahrbahn abgekommen ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Es soll aber kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein.

Im Moment sind zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehrleute aus der gesamten Region vor Ort, um den Verletzten zu helfen. Mehrere Rettungswagen stehen auf der Fahrbahn und warten darauf, verletzte abzutransportieren.

Dutzende Rettungskräfte sind an der Unfallstelle.

A44 gesperrt

Das Unglück hat sich gegen 23 Uhr in Werl in der Nähe der Raststätte "Am Haarstrang" ereignet. Die Autobahn 44 Richtung Kassel ist zwischen dem Kreuz Unna-Ost und Werl gesperrt.

Erst am Mittwoch hatte sich ein schweres Busunglück in Leipzig ereignet. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, über 20 wurden verletzt.

Unsere Quellen: