In NRW sind 13,8 Millionen Menschen wahlberechtigt. Darunter sind auch 820.000 EU-Bürger, die nicht aus Deutschland kommen - sie müssten allerdings bis heute im Wählerverzeichnis ihres Wohnorts eingetragen sein, um hier wählen zu können.

Rad-Demo in Bonn zur Europawahl • Unter dem Motto "Für Demokratie und eine klimagerechte Zukunft" findet heute in Bonn eine Fahrraddemonstration zur Europawahl statt. Startpunkt ist der Bonner Hofgarten, Ziel der Fahrt sind die Uni-Wiesen in Köln. Die Veranstaltung wird von "Parents for Future Bonn" organisiert. Die Rad-Demo ist der Auftakt für die daran anschließende mehrtägige Protestfahrt per Rad von Köln bis nach Brüssel.

Sieben Schwerverletzte bei Unfall nahe Gummersbach • Sieben Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Gummersbach im Oberbergischen Kreis schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren in der Nacht zum Sonntag hintereinander auf einer Straße unterwegs, teilte die Polizei mit. Der 21 Jahre alte Fahrer des vorderen Wagens wollte wenden. Dazu habe er den Blinker eingeschaltet. Die 18 Jahre alte Fahrerin des hinteren Autos soll sein Fahrverhalten so gedeutet haben, dass sie ihn überholen könne. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin auf der Straßenmitte miteinander.

Internationaler Museumstag • Heute findet bereits zum 47. Mal der Internationale Museumstag statt. In Deutschland ist das Ziel des Aktionstages, auf die thematische Vielfalt der bundesweit mehr als 6.500 Museen aufmerksam zu machen. Wie zum Beispiel das Ruhr-Museum auf dem UNESCO -Welterbe Zollverein in Essen: In allen drei Ausstellungen ist der Eintritt frei und es gibt kostenlose Führungen und Aktionen.

Klopp: Abschied in Liverpool • Jürgen Klopp bestreitet heute gegen die Wolverhampton Wanderers sein letztes Heimspiel als Trainer des Traditionsclubs FC Liverpool. Er verabschiedet sich nach mehr als achteinhalb Jahren. Selten wurde ein Deutscher auch über die britischen Vereinsgrenzen hinweg so geschätzt. Kurz vor seinem Abschiedsspiel hat sich Klopp mit emotionalen Worten an die Fans gewendet - und das auf seinem neuen Instagram-Account namens "Kloppo". Den gibt es erst seit gestern. Mittlerweile hat er schon 1,4 Millionen Follower.