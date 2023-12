Nachrichten aus NRW

24-Stunden-Streik vor Stahl-Tarifverhandlungen • Die IG Metall weitet die Warnstreiks in der Stahlindustrie aus. An vielen Standorten haben am frühen Morgen 24-stündige Warnstreiks begonnen. Schwerpunkt ist das Ruhrgebiet. Damit will die Gewerkschaft Druck auf die Tarifverhandlungen ausüben. Sie fordert 8,5 Prozent mehr Lohn. Bei ThyssenKrupp in Bochum nimmt die Frühschicht gar nicht erst die Arbeit auf, beim Röhrenhersteller Europipe in Mülheim wird gestreikt. Beim Automobilzulieferer ZF Automotive geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Jobs.